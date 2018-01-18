Мурманская область. Арктика18.01.18 12:35
Курс доллара вырос почти на 17 копеек, евро – почти на 9 копеек
Центральный банк России с 19 января установил официальный курс доллара в размере 56,7597 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,72 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,2582 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 8,52 копейки.
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Последние комментарии
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Илья
17.01.18 22:23
Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
Валерия
17.01.18 22:11
Светлана, что про Норвегию вспоминать! Пока будем голосовать за любимых и незаменимых, то останемся сидеть на бобах.
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