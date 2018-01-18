Курс доллара вырос почти на 17 копеек, евро – почти на 9 копеек

Центральный банк России с 19 января установил официальный курс доллара в размере 56,7597 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,2582 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 8,52 копейки.