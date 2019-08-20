Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро - почти на 3 копейки

Центральный банк России с 21 августа установил официальный курс доллара в размере 66,7840 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,9766 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 2,82 копейки.