Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет 5 копеек

Центральный банк России с 12 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,9490 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7684 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,42 копейки.