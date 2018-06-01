Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро - почти на 14 копеек

Центральный банк России со 2 июня установил официальный курс доллара в размере 62,2056 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 18,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,7183 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 13,77 копейки.