Мурманская область. Арктика01.06.18 12:36
Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро - почти на 14 копеек
Центральный банк России со 2 июня установил официальный курс доллара в размере 62,2056 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 18,68 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 72,7183 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 13,77 копейки.
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