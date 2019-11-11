Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – на 5 копеек

Центральный банк России с 12 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,9121 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 18,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4759 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 5,48 копейки.