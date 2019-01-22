Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – почти на 1 копейку

Центральный банк России с 23 января установил официальный курс доллара в размере 66,5499 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 18,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,5541 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,60 копейки.