Курс доллара вырос почти на 2 копейки, евро потеряло почти копейку

Центральный банк России с 16 марта установил официальный курс доллара в размере 65,4201 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 1,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,0686 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,73 копейки.