Курс доллара вырос почти на 20 копеек, евро снизился на 23 копейки

Центральный банк России с 31 августа установил официальный курс доллара в размере 58,7306 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 19,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,2007 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 23,09 копейки.