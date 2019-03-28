Курс доллара вырос почти на 21 копейку, евро – на 17 копеек

Центральный банк России с 29 марта установил официальный курс доллара в размере 64,8012 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 20,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8884 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 17,02 копейки.