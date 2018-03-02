Курс доллара вырос почти на 23 копейки, а евро - на 58 копеек

Центральный банк России со 3 марта установил официальный курс доллара в размере 56,6616 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 22,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4671 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 58,45 копейки.