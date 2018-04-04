Курс доллара вырос почти на 23 копейки, евро – почти на 4 копейки

Центральный банк России с 5 апреля установил официальный курс доллара в размере 57,7646 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 22,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9580 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,73 копейки.