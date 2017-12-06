Курс доллара вырос почти на 24 копейки, евро – на 7 копеек

Центральный банк России с 7 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,9281 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 23,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7060 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 7,33 копейки.