Курс доллара вырос почти на 25 копеек, евро – почти на 43 копейки

Центральный банк России с 1 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,1179 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 24,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,6434 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 42,55 копейки.