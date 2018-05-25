Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро - на 11 копеек

Центральный банк России с 26 мая установил официальный курс доллара в размере 61,6659 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 25,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,1183 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 11,01 копейки.