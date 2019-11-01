Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – почти на 29 копеек

Центральный банк России со 2 ноября установил официальный курс доллара в размере 64,0316 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 25,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,4785 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 28,67 копейки.