Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро - на 12 копеек

Центральный банк России с 24 марта установил официальный курс доллара в размере 57,1072 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4303 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 12,03 копейки.