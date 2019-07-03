Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро – почти на 20 копеек

Центральный банк России с 4 июля установил официальный курс доллара в размере 63,4951 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,6034 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 19,54 копейки.