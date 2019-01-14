Курс доллара вырос почти на 28 копеек, евро снизилось почти на 6 копеек

Центральный банк России с 15 января установил официальный курс доллара в размере 67,1920 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 27,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,0692 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,90 копейки.