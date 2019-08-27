Мурманская область. Арктика27.08.19 15:04
Курс доллара вырос почти на 29 копеек, евро – на 21 копейку
Центральный банк России с 28 августа установил официальный курс доллара в размере 66,2608 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 28,73 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,6091 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 21,36 копейки.
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