Курс доллара вырос почти на 29 копеек, евро – на 21 копейку

Центральный банк России с 28 августа установил официальный курс доллара в размере 66,2608 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 28,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,6091 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 21,36 копейки.