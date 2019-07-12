Курс доллара вырос почти на 3 копейки

Центральный банк России с 13 июля установил официальный курс доллара в размере 63,0204 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,0114 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,41 копейки.