Курс доллара вырос почти на 3 копейки, евро теряет почти 20 копеек

Центральный банк России с 23 марта установил официальный курс доллара в размере 63,7705 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,5900 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 19,70 копейки.