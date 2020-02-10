Мурманская область. Арктика10.02.20 13:30
Курс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – на 19 копеек
Центральный банк России с 11 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,7708 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 29,88 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,8226 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 19,38 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-
Последние комментарии
Наталия
09.02.20 10:17
Нашли преступников! При заработной плате 200 тысяч (см. статью) воровать миллион восемьсот на всех? Автору статьи не кажется это по крайней мере абсурдным?
Комментарий к новости:В ММБИ изобрели преступную схему по обогащению избранных?
Irina
08.02.20 10:46
Какой контроль?! Невозможно дождаться отклика на заявку! Даже то, что вопрос стоит на муниципальном контроле. "Уборка подъезда как положено"- вы серьезно???
Max Silva4ev
07.02.20 12:26
Сам факт того, что закон о поправках в Конституцию вынесли на всеобщее голосование, что, кстати, не является обязательной процедурой, говорит о заинтересованности власти в широком обсуждении этого воп
Комментарий к новости:Наш регион вносит поправки в Конституцию РФ
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)17:50Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO ДеньгиРосрыболовство отмечает снижение цен на рыбу на фоне недостаточно благоприятной конъюнктуры мирового рынка-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – на 19 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК оперативно-диспетчерское управление электроснабжением «Астер-2016» завершится до конца 2020 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 554 человека