Курс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – на 19 копеек

Центральный банк России с 11 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,7708 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 29,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,8226 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 19,38 копейки.