Мурманская область. Арктика16.06.17 13:44
Курс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – почти на 18 копеек
Центральный банк России с 17 июня установил официальный курс доллара в размере 57,7408 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 29,71 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 64,4561 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,66 копейки.
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