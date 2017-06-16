Курс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – почти на 18 копеек

Центральный банк России с 17 июня установил официальный курс доллара в размере 57,7408 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 29,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,4561 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,66 копейки.