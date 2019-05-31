Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро – на 42 копейки

Центральный банк России с 1 июня установил официальный курс доллара в размере 65,3834 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 32,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8436 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 42,07 копейки.