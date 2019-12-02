Курс доллара вырос почти на 33 копейки, а евро – на 43 копейки

Центральный банк России с 3 декабря установил официальный курс доллара в размере 64,4097 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 32,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9730 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 42,55 копейки.