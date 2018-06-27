Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро - почти на 20 копеек

Центральный банк России с 28 июня установил официальный курс доллара в размере 63,1359 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 34,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,6038 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 19,51 копейки.