Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро – почти на 25 копеек

Центральный банк России с 14 ноября установил официальный курс доллара в размере 64,2009 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 34,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6724 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 24,89 копейки.