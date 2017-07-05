Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро – почти на 38 копеек

Центральный банк России с 6 июля установил официальный курс доллара в размере 59,5787 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 34,92 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 67,6754 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 37,88 копейки.