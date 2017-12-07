Курс доллара вырос почти на 37 копеек, евро – почти на 23 копейки

Центральный банк России с 8 декабря установил официальный курс доллара в размере 59,2948 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 36,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,9323 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 22,63 копейки.