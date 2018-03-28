Курс доллара вырос почти на 39 копеек, евро – на 17 копеек

Центральный банк России с 29 марта установил официальный курс доллара в размере 57,5598 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 38,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,3339 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 7,14 копейки.