Курс доллара вырос почти на 4 копейки, евро - на 15 копеек

Центральный банк России с 9 августа установил официальный курс доллара в размере 65,1299 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0432 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 15,18 копейки.