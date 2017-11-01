Курс доллара вырос почти на 4 копейки, евро – почти на 8 копеек

Центральный банк России со 2 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,1557 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,7107 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 7,73 копейки.