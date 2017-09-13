Мурманская область. Арктика13.09.17 13:29
Курс доллара вырос почти на 40 копеек, евро – на 55 копеек
Центральный банк России с 14 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,6679 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 40,23 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,00977 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 55,08 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 527 человек
-
Последние комментарии
андрейчук
13.09.17 14:24
летчик-ас ПЕТЕЛИН. Этапы БОЛЬШОГО ПУТИ - развалил лётный отряд в Кирове, развалил службу ГСМ в Кирове, развалил мурманское авиапредприятие, развалил авиакомпанию "Арктика". ЛЕТАЙТЕ С ПЕТЕЛИНЫМ!!!
Комментарий к новости:Любуемся Мурманском с высоты полёта птиц
Vbnzq
13.09.17 12:13
Что-то оборотней в этой системе много развелось! Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Обыски пр
Комментарий к новости:Выявлен оборотень в погонах в УФСИН России по Мурманской области
Помор-поморыч
13.09.17 11:47
Если по 0,5 кило трески выдать на человека, то почти 80 мурманчан можно накормить рыбой. Молодцы!
Комментарий к новости:Рыбаки передали учёным ПИНРО гигантскую треску
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 40 копеек, евро – на 55 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор