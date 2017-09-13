Курс доллара вырос почти на 40 копеек, евро – на 55 копеек

Центральный банк России с 14 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,6679 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 40,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,00977 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 55,08 копейки.