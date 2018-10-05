Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро - на 61 копейку

Центральный банк России с 6 октября установил официальный курс доллара в размере 66,6270 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,6610 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 61,05 копейки.