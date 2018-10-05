Мурманская область. Арктика05.10.18 14:00
Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро - на 61 копейку
Центральный банк России с 6 октября установил официальный курс доллара в размере 66,6270 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,55 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 76,6610 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 61,05 копейки.
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Последние комментарии
Зритель
05.10.18 11:02
Надо признать и смириться с тем, что исторически любое успешное дело становится целью для многих алчных людей, которые пытаются отнять его, растащить, разграбить. А тут разговор ведут о 60 млн доллар
Юрист
04.10.18 22:58
Это что за бред про вмешательство в рыбацкие дела МИ-6? Если есть подозрения, то и спрашивайте конкретно с Орлова. Он там живёт в Лондоне не первый год. С кем общается, что обсуждает вот и пусть расс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Проходий
04.10.18 22:29
Да дело тут не в Тугушеве и Орлове. Почему рыба такая неадекватно дорогая? Скоро усилим разоблачение, на сколько это возможно, как делаются состояния на этой рыбной теме. Благо, два "друга" раскрыли с
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