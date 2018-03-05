Курс доллара вырос почти на 44 копейки, а евро подскочил на 70 копеек

Центральный банк России с 6 марта установил официальный курс доллара в размере 57,1000 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 43,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,1702 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 70,31 копейки.