Курс доллара вырос почти на 54 копейки, евро - почти на 49 копеек

Центральный банк России с 28 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 62,3380 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 53,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7775 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 48,51 копейки.