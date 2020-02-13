Мурманская область. Арктика13.02.20 12:10
Курс доллара вырос почти на 56 копеек, евро – почти на 40 копеек
Центральный банк России с 14 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,6016 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 55,46 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,1795 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 39,52 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-
Последние комментарии
Татьяна
12.02.20 16:20
Ничего нового-нашли крайнего(охранника).Да не он пьяный той ночью отвечал за жизнь и здоровье людей...Евгению Тарбаеву и Ольге Суна видно не впервой эта тема.Только тут сор из избы вынесли.Прошли те в
Анна
12.02.20 13:35
Уволить всех медработников из видео,это что за секс поведение.У меня остался негатив,как то поступила по скорой,после 9 часового приступа,помощь не оказали,сказали сделаете снимок,сдадите анализы и по
ирина
12.02.20 12:39
были в глазном отделении,хамство медсестер постовых как само собой разумеещееся,очень неприятно,одна смена более менее,а другая слов нет.так же отделение хирургии,умирал отец,я с животом 9ый месяц бер
-Скоро в эфире15:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)15:50«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:10«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 56 копеек, евро – почти на 40 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 560 человек