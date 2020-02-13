Курс доллара вырос почти на 56 копеек, евро – почти на 40 копеек

Центральный банк России с 14 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,6016 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 55,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,1795 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 39,52 копейки.