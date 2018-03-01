Курс доллара вырос почти на 6 копеек, а евро снизился на 2 копейки

Центральный банк России со 2 марта установил официальный курс доллара в размере 56,4334 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,8826 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 2,36 копейки.