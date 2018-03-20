Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро подскочил почти на 63 копейки

Центральный банк России с 21 марта установил официальный курс доллара в размере 57,7033 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,2347 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 62,98 копейки.