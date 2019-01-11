Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро снизилось на 8 копеек

Центральный банк России с 12 января установил официальный курс доллара в размере 66,9167 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,1282 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 8,23 копейки.