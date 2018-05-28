Курс доллара вырос почти на 61 копейку, евро – на 71 копейку

Центральный банк России с 29 мая установил официальный курс доллара в размере 62,2710 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 60,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8322 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 71,39 копейки.