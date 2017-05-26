Мурманская область. Арктика26.05.17 13:16
Курс доллара вырос почти на 69 копеек, евро – почти на 66 копеек
Центральный банк России с 27 мая установил официальный курс доллара в размере 56,7560 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 68,59 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,6689 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 65,73 копейки.
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