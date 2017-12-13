Курс доллара вырос почти на 71 копейку, евро – почти на 17 копеек

Центральный банк России с 14 декабря установил официальный курс доллара в размере 59,1446 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 30,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4653 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,71 копейки.