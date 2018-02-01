Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 14 копеек

Центральный банк России со 2 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,2613 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 7,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7921 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,01 копейки.