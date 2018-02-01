Мурманская область. Арктика01.02.18 13:39
Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 14 копеек
Центральный банк России со 2 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,2613 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 7,73 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,7921 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,01 копейки.
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-Нам интересно Ваше мнение31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 110 человек
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