Курс доллара вырос почти на копейку

Центральный банк России с 15 ноября установил официальный курс доллара в размере 64,2101 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 0,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6761 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,37 копейки.