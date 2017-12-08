Курс доллара вырос снизился на 1 копейку, евро – почти на 29 копеек

Центральный банк России с 9 декабря установил официальный курс доллара в размере 59,2811 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6434 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,89 копейки.