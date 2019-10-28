Курс евро и доллара подешевел к официальному курсу

Цены на нефть обеих марок снижаются сегодня утром на фоне статистики по промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы отыгрывают статистику по прибыли промышленных предприятий Китая.

Согласно статистике, в сентябре прибыль ускорила снижение до 5,3% в годовом выражении с 2,1% в августе. Статистика ухудшила ожидания по перспективам роста экономики страны.

Трейдеры также продолжают оценивать итоги китайско-американских торговых переговоров. Обе стороны в пятницу, 25 октября, заявили, что близки к тому, чтобы завершить обсуждение некоторых частей торгового соглашения.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,9080 рубля. По отношению к последней сделке 25 октября доллар вырос на 5,55 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 8,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 13,78 копейки и составил 70,8630 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 25,91 копейки.