Курс евро подрос на 15 копеек, доллара – почти на 7 копеек

Центральный банк России с 25 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,5318 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 6,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,3309 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,26 копейки.