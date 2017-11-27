Курс евро подрос на 16 копеек, доллара потерял 25 копеек

Центральный банк России с 28 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,2773 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 25,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4957 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,48 копейки.