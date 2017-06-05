Курс евро подрос на 20 копеек, доллара снизился на 7 копеек

Центральный банк России с 6 июня установил официальный курс доллара в размере 56,6152 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,8110 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 20,18 копейки.